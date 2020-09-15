（圖說：新台兌美元匯價，近期維持強勢格局。圖/洪錫龍攝）

新台幣兌元匯價周二早盤一度升破29.2元，雖僅是曇花一現，但廠商拋匯與國際熱錢大搶新台幣，測試央行接受升值的忍受度與「膽子」卻是愈來愈大。

由於北美新冠肺炎疫情仍相對嚴峻，使美Fed（聯準會）未來持續大灑錢振興經濟，預期仍將不手軟，這局面將使美元居長期弱勢地位或不可免，不宜漠視。

市場人士指出，央行近期力守29.5元關卡，在周一（9/14）被突破，不過，是否可視為央行將放任新台幣急升一波，消除預期升值心理，仍待觀察。

因為外銷廠商尤其機電業者對台幣升值最敏感，加上電子業對新台幣若急升，也多冷汗直冒，使有關單在看待新台幣升值趨勢上，或仍未脫「戒急用忍」態度。

據了解，已卸任前央行某主管，某次在私下場合被媒體問及對新台幣兌美元合理匯價的參考值時，雖僅點頭或搖頭，未脫口說出數字，卻已被媒體大膽假設，新台幣在有關單位眼中的「終極防線」，約在28.5元至29元元區間。

由於美國短期聯邦基金利率，普被預期至少在2024年之前，或仍將持續徘徊在接近零水準區塊，使國際美元匯價，在未來1、2年走勢，或仍欲振乏力。這局面使新台幣在周一突破29.5元關卡後，是否在今年底或明年上半年，進一步向29元大關挺進，有關單位將備受考驗。

(工商 )