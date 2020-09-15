◎太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今獲判無罪

2014年太陽花學運期間，突襲行政院的抗議群眾遭警方強制驅離，民眾周榮宗等25人受傷，自訴前總統馬英九、時任行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧等殺人未遂等罪，台北地院今判4人無罪，可上訴。

◎秋颱紅霞將生成 曝未來路徑

秋老虎今報到，各地高溫竄升至36度以上，午後嚴防陣雨或雷雨。周六（19日）鋒面南下，「秋涼相當有感」，高溫雖不至於掉太多，但低溫明顯轉涼。11號颱風紅霞最快明、後天生成，預估未來路徑將往海南島移動，對台灣無影響。

◎勤達口罩陸製混馬來西亞製 檢調查扣6萬片口罩

口罩國家隊接連出包，今有周刊爆料位在新北市板橋區的「勤達醫藥器材公司」，以陸製口罩混充馬來西亞貨，遭衛福部調查；對此新北市衛生局今早證實，勤達公司原許可證製造廠為馬來西亞，但醫藥口罩卻是由大陸生產，並未取得許可證，涉犯《藥事法》第84條未經核准擅自輸入，全案由調查局新北市調查處偵查中。

◎雄獅拚國旅 觀光巴士衝上百輛

旅行社轉型拚國旅，龍頭雄獅集團今天宣布，投資旗下自有的通運巴士公司—「雄獅通運」，目前雄獅通運旗下有60部大巴士，將持續擴充觀光巴士，第一階段以100部為目標，並預計增聘50名「雄好駕駛」，除著眼未來三年內需市場將大幅提升，佈局國民旅遊盛世，且一旦疫情過後，也可迎接海外入境旅客的市場。

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(中時新聞網)