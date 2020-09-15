武界壩洩洪致4人死亡，震驚社會！（廖志晃攝）

台電武界壩閘門異常洩洪，導致4人死亡慘劇，南投地檢署主任檢察官吳錦龍15日表示，由於人命關天，台電說法是否確實，專案小組仍會再行調查，如有必要，不排除尋求第三方鑑定。

吳錦龍表示，因應此案，檢察官張鈞翔在第一時間相驗並保全證據後，為求慎重，更率同專案小組成員重返現場，會同台電人員，就相關可能環節，逐一進行現場履勘及文件蒐證。

由於此案造成4人溺水死亡憾事，更攸關所有下游民眾的生命財產安全，因此，地檢署會盡速調查釐清事實發生原因，並對外公布。

(中時 )