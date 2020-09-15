武界壩洩洪致4死 檢方不排除第三方鑑定 12:252020/09/15 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投地檢署主任檢察官吳錦龍，強調洩洪案將追查到底。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武界壩洩洪致4人死亡，震驚社會！（廖志晃攝） 台電武界壩閘門異常洩洪，導致4人死亡慘劇，南投地檢署主任檢察官吳錦龍15日表示，由於人命關天，台電說法是否確實，專案小組仍會再行調查，如有必要，不排除尋求第三方鑑定。 吳錦龍表示，因應此案，檢察官張鈞翔在第一時間相驗並保全證據後，為求慎重，更率同專案小組成員重返現場，會同台電人員，就相關可能環節，逐一進行現場履勘及文件蒐證。 由於此案造成4人溺水死亡憾事，更攸關所有下游民眾的生命財產安全，因此，地檢署會盡速調查釐清事實發生原因，並對外公布。 (中時 ) #武界壩 #台電 #地檢署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 武界壩突放水露營家庭4死 台電不排除肇禍者是「牠」 09:112020/09/14 社會 武界壩洩洪奪4命 檢察官查台電三大疏失 11:532020/09/14 社會 招魂喚妻兒 哭擲一筊獲允杯 04:102020/09/15 社會新聞 武界壩洩洪奪4命 盧妻見屍痛哭令人鼻酸 16:322020/09/14 社會 涉貪342萬 前台北醫院主任判6年 04:102020/09/15 地方新聞 武界壩奪4命 台電認線路劣化 04:102020/09/15 社會新聞 在地稱聽聲避水 溪床生人勿進 04:102020/09/15 社會新聞 陸不打陣地戰 遠火威懾印軍 04:102020/09/15 焦點新聞 致死率超高「超級搖頭丸」全台7個月毒死84人 09:522020/09/15 社會 武界壩異常放水原因找到了！台電認肇因：閘門電纜線絕緣不良 18:102020/09/14 社會 社會熱門新聞 補教女師跟人夫玩車震 羞「吃香腸」全被錄下 正宮氣炸 - 社會 武界壩突放水露營家庭4死 台電不排除肇禍者是「牠」 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 太陽花學運馬英九挨告殺人未遂 今獲判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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