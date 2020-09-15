菅義偉新內閣明天(16日)上路，預期多數閣員會留任，他也被視為安倍晉三路線最忠實追隨者，不過菅義偉並非出身世家又沒有所屬派系，日本政界觀察家多半看衰。財信傳媒董事長謝金河則認為，營收、股價逆勢成長的遊戲商任天堂將與Sony一起成為日本新經濟領航企業，台灣的旺宏電子跟著任天堂，也會有好運走。

謝金河於臉書發表「任天堂開啟日本新時代」，提到菅義偉內閣值得觀察，隨後指出日本遊戲業霸主任天堂今年到6月止營收3581.06億日圓，同比成長108.71%，淨利1064.82億日圓，同比成長541.31%，相當亮麗。日本第2季經濟成長率負27.8%，任天堂股價卻從27050日圓大漲到61300日圓，漲幅高達126.6%，勢創造奇蹟，給了日本再生一盞明燈。

他說，老牌的任天堂從掌上遊戲機Game Boy，體感遊戲機Wii，到混合式交換機Switch，面對微軟、Sony嚴酷競爭，任天堂在社長古川俊太郎督軍下，近2年從寶可夢劍，寶可夢盾到「集合吧！動物森林會」，一直引起市場廣大迴響。

謝金河強調，透過毛利率高的電子版下載，讓任天堂搖身變成提供訂閱服務的企業，今年毛利率從41.7%拉升至49%，最近又宣布增產Switch3000萬台，這個顯著成長幅度讓任天堂股價不斷走高，市值達7.8兆日圓，放在台灣相當於僅次於台積電的第二大巿值企業。

他在結語指出關鍵就是創新，寫到：「任天堂靠著創新，正帶引日本企業走向新的道路，也許在菅義偉時代，任天堂與Sony會成為日本新經濟的領航企業。台灣的旺宏電子跟著任天堂，也會有好運走！」

(中時新聞網)