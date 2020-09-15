發生在去年10間，苗栗通霄白沙屯拱天宮附近沙灘婦人唐美琴命案，苗栗地院15日上午判決涉案女子李宛蓁無期徒刑，並褫奪公權終身，全案可上訴。

苗栗地院調查，兇嫌李宛蓁與死者唐美琴是朋友關係，都是從事二胎貸款業務，李女因向唐婦借款未還，經唐婦多次催討未果，李女涉嫌於10月2日凌晨，駕車約唐婦自南投出發赴通霄白沙屯拱天宮附近海灘談判，持預藏的鐵鎚襲擊唐婦頭部後致死，並將唐婦棄屍現場逃離。

經民眾發現唐婦屍體報警展開查辦，警方追出李女涉有重嫌，經移送苗栗地檢署提出公訴後，苗栗地院15日上午作出判決，認為李女犯罪動機、目的、手段，以及犯罪時所受的刺激、犯罪所生之危險或損害，都顯示其惡性重大，因而就李女所犯殺人犯行量處無期徒刑，併宣告褫奪公權終身，另李女所犯非法以電腦相關設備製作不實財產權，得喪變更紀錄得利罪，量處有期徒刑3個月，合併應執行無期徒刑、褫奪公權終身。全案可上訴。

(中時 )