2014年太陽花學運期間，突襲行政院的抗議群眾遭警方強制驅離，參與行動的前立委周倪安等37人自訴前總統馬英九、時任行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧4人殺人未遂等罪。台北地院認為，自訴方所提證據僅能證明受有傷害，不足以認定馬等4人有殺人、傷害犯意，故判無罪，可上訴。

合議庭認為，案發地點在行政院院區，是集會遊行禁制區，群眾未經主管機關核准在禁制區集會，已經違法，且群眾進入行政院院區及中央大樓的過程，並不是全都採用和平、非暴力的方式，時任台北市警察局長黃昇勇查看現場後，決定執行勸離、驅離任務，並沒有濫用職權。

王卓鈞將黃昇勇的決定告知江宜樺，江再轉知馬英九，3人均認同警方執法立場，但是否符合比例原則，是由各區負責的分局長按現場狀況決定，而非由馬3人直接指揮，3人也未下達「限時驅離」命令，或給予任何時間壓力。

執勤員警配置的齊眉棍、長盾、木質警棍等裝備，都是保安警力標準配備，不是為了執行驅離行動特別要求準備，且指揮官依現場狀況指揮使用高壓噴水車，及其他員警抬離群眾之前，都有先柔性勸離，大部分民眾也自行起身配合離開，因此不能以聚眾人數來認定警方一定會暴力驅離。

此外，根據323政院驅離相關影片可發現，多數員警是採用1對1、多對1方式，徒手將躺地、坐地群眾架離，也有多數員警看見民眾受傷，急著呼喚救護車，協助民眾就醫，故無法認定警方廣泛蓄意進行暴力驅離。

合議庭指出，雖有少數員警施暴，但因執行驅離任務的員警來自不同單位、臨時編組，彼此間不熟悉，臨場反應也不同，在因應突發勤務時，無法充分預測及掌握這些員警的應變方式，馬英九4人不可能事先知情，再明示、默示授權員警施暴，遂依罪證不足，判4人無罪。

(中時 )