工控記憶體品牌宇瞻(8271)秀高端客製化實力，成功研發全球首款軍用抗震伺服器記憶體；宇瞻表示，XR-LRDIMM強固型低負載伺服器記憶體，是目前市場上唯一具抗震動與衝擊性能的強固型伺服器記憶體模組。

針對國防專案設計，宇瞻科技成功研發全球首款軍用抗震伺服器記憶體─XR-LRDIMM強固型低負載伺服器記憶體，大幅強化伺服器記憶體於抗震與抗衝擊的可靠度，並展現高端客製化實力。宇瞻完整佈局強固型記憶體產品線，領先業界發表XR-LRDIMM、XR-DIMM與Rugged SODIMM等一系列抗震產品，為重視穩定性與可靠度的航太國防與工控市場提供多元選擇，持續擴大強固型記憶體市佔率。

宇瞻表示，XR-LRDIMM強固型低負載伺服器記憶體，以創新的板對板連接器，能與主機板層層穩固接合，提供穩定的高速訊號傳輸品質，避免記憶體模組因承受震動而鬆脫或位移；鎖定低負載伺服器電腦系統，可為飽受因震動導致運作異常、資料遺失或零組件故障所苦的伺服器系統，提供兼具抗震、穩定、耐用特性的利基型工控記憶體產品，鎖定航太國防與工控市場。

(時報資訊)