Alphabet旗下影片分享平台YouTube周一發表名為Shorts的短片分享服務，將直接迎戰海外版抖音。

YouTube宣布，未來幾天將在印度推出Shorts軟體的初期測試版本，之後將拓展至其他國家。

印度相當適合YouTube首推Shorts短片分享服務，因該國已經禁止抖音與其他58款中國應用程式，稱這些軟體從事不利於印度主權與完整性的活動。在印度封殺這些中國app之前，抖音高達20億次的下載巨量中約30%即來自印度。

臉書旗下社群媒體Instagram上個月推出與抖音功能非常類似的Reels服務。Instagram上周接受媒體訪問時表示，Reels在印度的用戶數正快速增長。YouTube在印度推出Shorts，意味著Instagram的Reels將面臨「搶客」的新競爭者。

Shorts將成為YouTube應用程式的一部分。就像抖音一樣，Shorts也將提供添加音樂、改變影片速度等編輯選項，不過其影片長度僅限於15秒，較抖音最長達1分鐘的影片縮短許多。

目前Shorts僅供Android手機下載，但YouTube表示該app很快就會拓展至iPhone手機與其他國家。

(時報資訊)