受到亞洲供給減少，加上蒸汽裂解裝置透過蒸汽裂化生產方式，降低了丁二烯產量，進一步促使亞洲丁二烯報價推高。

此外，2020下半年度中國積極提振內需，使得下游ABS需求回溫，帶動亞洲現貨行情自月初迄今，累計漲幅高達近60美元/噸，亦是引發丁二烯現貨需求旺盛的因素；最新報價，東南亞丁二烯現貨，報每公噸644-646美元。

據CIP商品行情網顯示，東南亞丁二烯現貨報價，自今年5月最低點報每公噸249-251美元，迄今已漲逾150%。(商品行情網)

(時報資訊)