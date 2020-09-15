《商情》供不應求 亞洲丁二烯市場強彈 12:162020/09/15 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到亞洲供給減少，加上蒸汽裂解裝置透過蒸汽裂化生產方式，降低了丁二烯產量，進一步促使亞洲丁二烯報價推高。 此外，2020下半年度中國積極提振內需，使得下游ABS需求回溫，帶動亞洲現貨行情自月初迄今，累計漲幅高達近60美元/噸，亦是引發丁二烯現貨需求旺盛的因素；最新報價，東南亞丁二烯現貨，報每公噸644-646美元。 據CIP商品行情網顯示，東南亞丁二烯現貨報價，自今年5月最低點報每公噸249-251美元，迄今已漲逾150%。(商品行情網) (時報資訊) #丁二烯 #亞洲 #現貨 #東南亞 #商品行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》強勁出口 大豆期貨續揚 10:342020/09/15 財經 《商情》中國進口量增 支撐國際鐵礦石價連2漲 11:592020/09/15 財經 亞太實質資產擁三利多 補漲可期 04:102020/09/15 投資理財 康全電訊IPO＋華為轉單 14檔網通股轉強 04:102020/09/15 證券．權證 華為禁令今生效 晶圓三雄成外資避風港 04:102020/09/15 財經要聞 《熱門族群》華為利空鈍化 載板族群漲聲響 12:332020/09/15 財經 外資持有台股市值 逆勢創高 04:102020/09/15 證券．權證 半導體三本柱 成外資避風港 04:102020/09/15 財經焦點 EG走堅 南亞、東聯加分 04:102020/09/15 證券．權證 陽明山神秘藍寶石水 「亞洲第一湧泉」開放探境 11:192020/09/15 生活 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 《科技》英特爾竹辦總座：委外生產評估效益 未證實外包台積電 - 財經 - 時報資訊 汎德永業IPO 抽中賺22萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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