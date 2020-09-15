美國對華為禁售令今(15)日正式生效，美系外資表示，短線確實恐衝擊大陸智慧型手機整體產能，但非手機相關需求依舊不差，針對台系IC設計個股，美系外資也針對幾檔指標股提出看法，預估聯發科(2454)、矽力-KY(6415)需求第四季恐面臨調整，譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)則在NB、WiFi等需求支撐下，營運動能將延伸到第四季。

美系外資表示，短線在美國對華為的禁售令關係下，相關半導體供應鏈短期確實面臨壓力，也恐會對大陸智慧型手機整體產能產品負面影響，但該影響應該是偏向短線效果，預計蘋果iPhone的季節性增長，加上非手機領域的需求，類似筆電、PC等，也應有助於抵消一些負面衝擊。

美系外資表示，隨著5G、高速傳輸的需求提升，半導體含量會持續增長，利用率一直維持在較高水平，特別是針對5G的PMIC(電源管理IC)，以及非智慧手機的需求。

美系外資指出，根據對於相關半導體供應鏈的調查顯示，目前PC、NB庫存水平健康，在居家辦公、遠距教學的需求健康下，預計未來6個月內不會出現重大庫存調整。

美系外資指出，下半年數據中心、伺服器的基本需求確實已經從上半年的高峰下降，但是供應商總體上似乎對此早有預料，並且沒有積累過多庫存，隨著新的遊戲機PS5、Xbox的推出，遊戲機將帶動半導體產業的下一波需求，且電視市場也正在看到回溫。

不僅如此，美系外資也指出，在虛擬貨幣上，專業的高階加密貨幣價格似乎已引發另一輪採礦能力，帶動新一波的挖礦GPU升級，可以持續關注。

就台系IC設計指標股來說，受到華為禁令的衝擊，第四季聯發科(2454)、矽力-KY(6415)需求都會面臨調整，譜瑞-KY(4966)則在NB需求暢旺下，動能可望延續到年底，至於瑞昱(2379)，在WiFi和TWS(無線藍芽耳機)的需求的推動下，收入增長還將持續。

(時報資訊)