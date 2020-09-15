經濟部統計處公布，受惠外銷市場回溫，108年汽車業產值年增0.2%，中止4年負成長；但受COVID-19疫情影響，今年以來汽車及零件業產值下滑，1至6月汽車產值年減8.5%。

我國汽車業以內需市場為主，直接外銷比率不到一成，受到進口車大舉進逼搶占國內市場，產值自104年起逐年下降，108年則受惠外銷市場回溫，產值1,674億元，較107年增0.2%，結束連續4年負成長。若觀察汽車產量，108年我國汽車生產25.5萬輛，年減1.3%。

我國汽車生產以轎車為大宗：108年我國生產轎車16.4萬輛，年增2.8%，占逾6成，主因受惠汰舊換新補貼政策、低油價以及休旅車市場需求熱絡，其次分別為客貨兩用車4.8萬輛，年減16.9%，以及貨車4.2萬輛，年增6.4%。

統計處分析，台灣汽車零件生產具少量多樣、彈性製造等優勢，具國際競爭力，主要銷售對象有售後維修市場，還有國際電動車大廠及中國大陸自有品牌車組裝零件供應商，105年的汽車零件業產值首度超越汽車業，直接外銷比例逾5成。

不過，近年國內汽車產量下滑，內銷值減少，整體汽車零件表現被抑制，108年汽車零件業產值1861億元、年減3.2%。

統計處表示，台灣汽車零組件以美國為主要出口市場，108年出口2148億元，與107年相當。其中，出口至美國為1045億元，年增6.1%，占比為48.7%，其次為日本（占比6.3%）、中國大陸（占比3.2%）。

今年受到肺炎疫情衝擊，汽車業因中東訂單需求減少，今年1至6月產值759億元，年減8.5%，汽車生產11.3萬輛，年減8.4%；汽車零件業因歐美主要外銷市場需求急凍，1至6月產值降至766億元，減幅擴大至17.5%，出口也年減17.4%，其中前3大主要出口市場減幅均達2位數。

(時報資訊)