衛福部長陳時中日前以來賓身分出席詹雅雯演唱會，民眾黨立委高虹安今質疑，民眾黨日前舉辦美豬美牛公聽會，陳時中不出席，也不指派代表出席公聽會，不願聽取各界對美豬美牛開放進口的疑慮，卻有時間出現在演唱會，引發輿論反彈，不禁令人懷念，過去防疫情間總是會站在第一線說明的陳時中部長跑哪裡去。

蔡政府宣布明年元旦起開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發食安疑慮，立法院民眾黨團、時代力量黨團近日舉辦多場公聽會及記者會，邀請陳時中及衛福部出席，但陳時中不僅缺席，衛福部也未派人到場，遭到民眾黨及時力強烈譴責。

如今陳時中卻選擇擔任詹雅雯演唱會嘉賓，高虹安表示，演唱會若不影響平日工作無傷大雅，但當初民眾黨舉辦公聽會，早在5天前已經通知，陳時中不出席，也不指派衛福部代表參加，無法即時聽取各界對美豬美牛議題的疑慮，無法在第一時間釋疑及調整政策。

高虹安感概，之前疫情期間，陳時中每天召開疫情記者會，針對民眾疑慮今形式移，如今美豬美牛議題，卻看到陳時中的退縮，連人影都看不見，非常懷念以前勇於向社會大眾說明的陳時中。

時力立委陳椒華說，陳時中假日要去唱歌沒意見，但至少美豬美牛記者會、公聽會要派人出席，陳時中不僅不出席，還下令禁止衛福部派人參加，不能接受，這是藐視國會監督，開議後質詢會請陳時中說明原因，並要求偕同農委會召開公聽會，傾聽各界意見及回答疑慮。

(中時 )