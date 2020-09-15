就在台灣漢光演習兵棋推演登場，模擬反制共軍犯台或奪島之際，央視證實，今（15日）上午在黃海海域，海上發射長征11號HY2運載火箭，以「1箭9星」方式，發射衛星，任務圓滿成功。對此，國防部表示，國軍聯合情監偵作為，全程均能綿密掌握，並適切應處。

中國「CHINA航天」微博14日宣布，15日上午將進行第2次的海上發射行動，預計在該日上午9時20分左右，將在黃海海域用長征11號HY2載火箭，以「一箭九星」方式發射吉林一號高分03系列9顆衛星，文末更強調「從中國台灣島上空飛過」。

央視也在今發布新聞證實，今上午長征11號以「一箭九星」方式成功將衛星送入預定軌道，任務圓滿成功。這次任務是長征系列運載火箭的第346次發射。

對此，國防部發言人史順文少將表示，國軍聯合情監偵作為，全程均能綿密掌握，並適切應處。

長征11號火箭已經成為實用的運載能力最大的商業火箭，在市場上真正實現了商業發射。發射價格僅相當於國際主流發射價格的三分之一，具備強勁的國際競爭優勢，能為各類型載荷提供專屬、定制服務，開拓中國長征火箭更為廣闊的商業市場。

(中時新聞網)