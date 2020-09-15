據大陸「CHINA航天」微博訊息指出，大陸將在今天進行第二次的海上發射行動，將「從台灣上空飛過」。對此，國安院先進科技與作戰概念研究所助理研究員舒孝煌表示，一般來說，領空的概念，雖然是從領土往上延伸，但高度是有一定限制，大氣層就不在此範圍，否則太空飛行器都難以飛行了。

舒孝煌表示，其實，每天各國上空飛過去的太空飛行器，多到數不勝數，因為發射衛星、火箭很難不經過其他國家上空。尤其，大陸與多國相鄰，不管把火箭往哪個地方打，一定會經過日本、台灣、琉球等，所以大陸火箭經過台灣上空，是蠻正常的現象。只是現在兩岸關係較緊張，大陸「CHINA航天」微博特别強調火箭「從台灣上空飛過」，只是故意酸一下，不會有實質性的影響。

此外，舒孝煌指出，因為地球自轉的關係，為了節省火箭燃料提升效率，也利用地球自轉提供的慣性提升速度，所以火箭幾乎都是向東發射。大陸的發射場可能當年冷戰時期擔心遭美國攻擊，因為太空發射和彈道飛彈其實是一體兩面，所以發射場都設在內陸沙漠地帶如酒泉發射中心，但這樣缺點就是助升火箭會掉在陸地上。

(中時 )