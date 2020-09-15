童星出身的金所泫有著清新氣質和精緻甜美的五官，被譽為新一代的國民初戀，8歲便拍攝電視劇出道，作品包括《擁抱太陽的月亮》、《喜歡的話請響鈴》、《廣播羅曼史》等多部熱門戲劇，成功躍升一線女演員，精湛演技為人稱道，近期挑戰古裝愛情喜劇《綠豆傳》，是相隔一年4個月再回歸的新作品，預計本月23日（三）起在中天娛樂台39頻道播出。

金所泫挑戰各類型角色都能得心應手，造型多半以長髮為主，變化並不多，這次為了詮釋《綠豆傳》的漫畫人物設定，特別剪成及肩短髮，成功化身撕漫女（像從漫畫中走出來的人物）！為戲剪去長髮，金所泫倒適應的很快，「雖然有點可惜，但開心的感覺更多，剪短後真的很輕盈舒服！」些微內彎的髮尾搭配空氣瀏海，修飾精緻小臉，模樣俏麗清純，獲得網友一致好評還直呼：「戀愛了！」

國民初戀金所泫近期挑戰古裝愛情喜劇《綠豆傳》。(圖/中天娛樂台提供)

為了拍攝《綠豆傳》，金所泫坦言下了不少苦功，劇中的她擅長手藝、射箭，卻是萬年妓生練習生，所謂妓生，是指古代專門為王或貴族提供歌舞表演的傳統藝妓，需要接受長時間的培訓，無奈她對唱歌、跳舞通通不在行，不僅是個音痴，跳舞也有肢體障礙，這讓張東尹實在看不下去，當場拿起扇子solo跳舞示範，更手拉手親自教舞，兩人近距離貼身接觸，讓人看了臉紅心跳！金所泫作為演員前輩，看到張東尹因為拍吻戲而緊張，她不忘拍肩鼓勵後輩：「節奏放慢。」這貼心舉動順利緩解緊張氣氛，也讓拍攝順利完成。

《綠豆傳》改編自Naver同名人氣網漫，由《三流之路》導演金東輝執導，劇本由《雲畫的月光》作家林藝珍與《姜德順愛情變遷史》作家白素妍共同執筆。講述張東尹所飾演的全綠豆為了尋找出生時的祕密，以及危害家人的幕後兇手，他不惜男扮女裝，潛伏在男人禁地寡婦村，不料竟遇上金所泫飾演的妓生董東珠，兩人從不打不相識的冤家，變成同房室友，再以「母女」相稱，發展出一段朝鮮時代版愛情喜劇！深受好評的《綠豆傳》於23日起每週一至週五晚間10點中天娛樂台39頻道播出。

(中時新聞網)