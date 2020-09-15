臺北市勞動局今（15）日召開記者會公布金融專案勞檢結果，初步判定，本次抽查6家金融機構皆涉有違法樣態，分別有未依法核實給付加班費、未依法排定足夠之例假日、出勤紀錄未核實記載，未依法通報備查或核備程序等各項違規缺失。

勞動局局長陳信瑜表示，自5月份以來，陸續接獲臺北市議會議員徐立信及全國金融業工會聯合總會陳情，因趕辦紓困貸款業務，銀行員超時工作嚴重、未拿到足額加班費，且勞動部日前公布函釋，辦理紓困貸款，可視為「事變」原因，得使勞工加班時數或例假出勤不受法令限制，讓銀行員的勞動條件令人憂心。

陳信瑜指出，本次親自帶隊進行突襲式夜間勞動檢查，並核對相關出勤紀錄及勞工作業系統時間，抽查5家銀行及1家保證基金等6家金融機構，發現皆有涉及違反勞動基準法情事，日後將依法定程序請業者陳述意見後，進行裁罰處分審查作業，如確認違法事實，將可分別處新臺幣2萬至100萬元罰鍰。本次檢查還發現有勞工單月加班時數達61.5小時，特別提醒銀行業者應依職業安全衛生法第6條規定及職業安全衛生設施規則之「過勞預防條款」，應妥善規劃採取必要安全措施，必要時，請醫師健康指導，適時調整或縮短工作時間，預防銀行員過勞憾事發生。

陳信瑜鄭重呼籲，為協助國人度過經濟難關，背後由許多銀行員犧牲假期並加班辛苦支撐，自9月份開始又需要辦理「紓困3.0」業務，各銀行業者配合政府政策的同時，除了「拚紓困」，也要「護勞權」，勞工更要「顧健康」，共同度過疫情危機。

(工商 )