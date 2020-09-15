數位身分證「防偽認證」爆造假 徐國勇：中央印製廠會說明 12:462020/09/15 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇15日出席大賣場走訪因應921國家防災日特別設立的防災專區，針對新式數位身分證（New eID）原訂10月全面換發，過程卻一波三折。內政部長徐國勇受訪表示，這部分是由中央印製廠發包，中央印製廠今應會再有相關完整澄清說明。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部今年首次推動各大賣場及網路購物平台在9月設置防災用品及食品專區，包括大潤發、特力屋、露天拍賣、momo購物網、東森購物、PChome線上購物平台等業者參與，讓民眾方便購置居家防災用品及食物，提高民眾防災準備意願，形成民眾自主防災意識。（鄧博仁攝） 內政部長徐國勇15日出席大賣場走訪因應921國家防災日特別設立的防災專區，針對新式數位身分證（New eID）原訂10月全面換發，過程卻一波三折。內政部長徐國勇受訪表示，這部分是由中央印製廠發包，中央印製廠今應會再有相關完整澄清說明。 (中時 ) #徐國勇 #中央印製廠 #印製廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新身分證傳弊案 徐國勇：由中央印製廠說明 10:562020/09/15 政治 《電子零件》競國Q3匯損恐蝕利 H2業績會比H1好 16:482020/09/15 財經 勤達公司口罩陸製混馬來西亞製 檢調查扣6萬片口罩 11:162020/09/15 社會 防偽口罩產線曝光 善存科技MD標示醫用即起供20萬片給中央 10:352020/09/14 生活 《半導體》外資看好美打壓陸廠獲轉單 台積、聯電雙漲 10:172020/09/15 財經 徐國勇推防災觀念 儲備3日食物飲水 14:142020/09/15 政治 人行道原則不設機車停車格 內政部：仍配合地方 11:402020/09/15 政治 白先勇新書再談白崇禧 手稿捐贈國圖 17:212020/09/15 生活 專家促政府 拚國產疫苗問世 04:102020/09/15 生活新聞 中央地方戰火繼續燒 中市政處長三度被請出場 11:012020/09/15 政治 政治熱門新聞 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 如何看兩岸未來？漂亮女星：台灣不需要叫囂 - 政治 台北市長人選民調 驚見國民黨的「她」 - 政治 黃珊珊開嗆陳時中 挨批竟回「不是月亮」 網轟：幹話王 - 政治 韓關閉即時災情連結？網怒：看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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