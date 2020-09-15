內政部今年首次推動各大賣場及網路購物平台在9月設置防災用品及食品專區，包括大潤發、特力屋、露天拍賣、momo購物網、東森購物、PChome線上購物平台等業者參與，讓民眾方便購置居家防災用品及食物，提高民眾防災準備意願，形成民眾自主防災意識。（鄧博仁攝）

內政部長徐國勇15日出席大賣場走訪因應921國家防災日特別設立的防災專區，針對新式數位身分證（New eID）原訂10月全面換發，過程卻一波三折。內政部長徐國勇受訪表示，這部分是由中央印製廠發包，中央印製廠今應會再有相關完整澄清說明。

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