王金平不去海峽論壇 侯友宜：未獲尊重 去了也沒意義 12:502020/09/15 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對王金平不去海峽論壇，侯友宜認為未獲尊重，去了也沒意義。（許家寧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 侯友宜參加表揚宗教大會，表揚金山慈護宮、財神廟等。（許家寧攝） 海峽論壇因「求和說」起風波，國民黨和前立法院長王金平行前決定急踩煞車，取消參加，對此，新北市長侯友宜表示，這次交流過程很多波折，造成沒有辦法得到尊重，若沒有對等和尊重，他認為「其實去了也沒有多大意義！」 侯友宜表示，確實難免大家心理上因為沒有辦法交流產生一些阻礙，但他覺得對等和尊嚴還是最重要的，有了這些，在整個交往過程當中，才能創造兩岸最好的議題，這樣交流才有意義，若沒有對等和尊嚴，就是再談其他的，也沒有多大意義。 (中時 ) #王金平 #海峽論壇 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海峽論壇若沒得到平等對待 侯友宜：去了也沒意義 11:252020/09/14 政治 王金平不去海峽論壇 趙春山：藍綠機關算盡成「三輸」 11:002020/09/15 兩岸 環狀線之爭 侯友宜：收回來未必賺錢但希望自己扛 11:012020/09/14 政治 央視一句「求和」就取消海峽論壇 媒體人轟國民黨：250 09:342020/09/15 政治 新北再傳有混充陸製口罩 侯：查到很多不法事證 12:172020/09/15 社會 駁王金平特使說 李乾龍：王一直代表國民黨 11:372020/09/15 政治 不滿求和說 王金平不去海峽論壇 04:102020/09/15 全球財經 公園變社宅 五股德音里連署反對 04:102020/09/15 地方新聞 增進兩岸交流 海峽論壇照常舉辦 04:102020/09/15 政治要聞 研訓院看世界－財政赤字不是終極因素 美國的韌性支撐全球儲備地位 04:102020/09/15 專題周報 政治熱門新聞 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 如何看兩岸未來？漂亮女星：台灣不需要叫囂 - 政治 台北市長人選民調 驚見國民黨的「她」 - 政治 陳菊日本賑災慶生遭壓新聞？葉毓蘭揭內幕：最大的攪屎棍出現了 - 政治 韓關閉即時災情連結？網怒：看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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