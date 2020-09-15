侯友宜參加表揚宗教大會，表揚金山慈護宮、財神廟等。（許家寧攝）

海峽論壇因「求和說」起風波，國民黨和前立法院長王金平行前決定急踩煞車，取消參加，對此，新北市長侯友宜表示，這次交流過程很多波折，造成沒有辦法得到尊重，若沒有對等和尊重，他認為「其實去了也沒有多大意義！」

侯友宜表示，確實難免大家心理上因為沒有辦法交流產生一些阻礙，但他覺得對等和尊嚴還是最重要的，有了這些，在整個交往過程當中，才能創造兩岸最好的議題，這樣交流才有意義，若沒有對等和尊嚴，就是再談其他的，也沒有多大意義。

(中時 )