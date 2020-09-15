美國軍方向來是總統大選極力爭取的票源，競選連任的總統川普也極力爭取軍人支持。不過在川普一張「支持美軍」的數位廣告中，專家意外發現背景中的飛機竟然並非美軍機，而是俄羅斯的MiG-29，而廣告中的軍人也手持AK47步槍，在網路上引發熱議。

New Trump ad with the slogan “support our troops” actually shows Russian fighter jets and troops holding Russian weapons. pic.twitter.com/3gLoGRx7Ly — John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) September 15, 2020

據美媒《Politico》報導，這份由川普競選連任的「讓美國再次偉大委員會」製作的網路數位廣告中，其種以三名持著步槍的士兵黑影輪廓，上方有三架在空中劃過的軍機黑影輪廓所構圖成，至8日至12日透過Google廣告投放。

不過，曾參與F-16戰鬥機設計的美國國防分析專家斯普雷（Pierre Sprey），表示雖然很高興看到支持軍隊，但從機尾角度以及引擎位置來看，這毫無疑問地，在海報中出現的飛機是MiG-29。MiG-29為蘇聯在冷戰時期，專門設計用來對抗美軍F-15與F-16。

另外，莫斯科戰略與技術分析中心主任的國防分析師普霍夫（Ruslan Pukhov）也表示，廣告中的飛機確認是MiG-29，且從輪廓外觀來看，士兵手上持的也是俄製的AK-47步槍。

報導指出，「讓美國再次偉大委員會」共和黨全國委員會與川普競選陣營所共同營運，其中大多數的低預算數位廣告與網路募款都是由該委員會負責。而這張圖取材於網路付費圖庫Shutterstock，其中說明該圖片是「在日落天空的背景下的軍事剪影士兵」，並未特定指出是哪一國家的軍隊。

報導指出，美國政治人物過去偶時也曾發生過類似將俄國或其他國家的軍事武器誤認為美軍而引起不少麻煩事。對此，川普陣營並未回覆媒體置評請求，而共和黨拒絕評論。

(中時新聞網)