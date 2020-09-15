外傳有5名經東沙島偷渡來台的香港「反送中」示威者，已被陸委會扣留近2個月，國民黨今天質疑蔡政府助港於法無據，難辭其咎，民進黨挺香港僅嘴巴說說，從選前撐香港變成蹭香港，還力擋港澳條例修法，導致法條漏洞未能補足，使得偷渡來台港人淪為囚禁人球，權益未獲具體保障。

國民黨立委陳以信說，港澳條例第18條的確給予政府在緊急狀態下，能夠提供港澳居民因政治理由受到安全危害時的緊急必要援助，但並沒有說明可否違背入出國及移民法第74條，對於非否未經許可入境台灣者，最重可判處3以下徒刑。

陳以信表示，因此他當時提案修訂港澳條例，盼以最小程度修法，排除入出國及移民法的有期徒刑罪責適用，也要求給予主管機關認定標準，避免無端開放可能適用的港人資格。

國民黨上午舉行記者會。（趙婉淳攝）

陳以信批評，蔡政府一再聲稱香港人道關懷行動方案，但至今沒有合法依據可適用，形同政府無法合法援助，若無法排除法律障礙，實際作為就變成蹭香港，他呼籲立法院新會期盡快將相關修法納入優先法案，才能完善撐香港的人到庇護系統。

國民黨文傳會副主委鄭照新說，前陣子高雄市長補選時，高雄市長陳其邁刊登半版廣告，訴求撐香港，但當港人真正需要幫忙時，陳其邁卻說不評論個案，選舉前與選舉後態度差異很大，這就是民進黨的本質。

鄭照新說，台灣目前沒有難民法的機制，港人來台通常只能以非法身分生活，現在就算這些港人留在台灣，也沒有任何身分，既非難民也非國民，而是非法黑戶，這樣的問題難到不需要面對嗎？

(中時 )