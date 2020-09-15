綠島海洋生態得天獨厚，甚至有全世界最深的「豆丁海馬海底郵筒」，不過若風向影響，可不是每次都能下海寄信。為解決這個問題，綠島鄉公所找來大同大學合作，將在柴口潛水區新設母子海底郵筒，不管吹什麼風，都可以「請海龍王幫你寄信」。

大同大學由工業設計系副教授羅彩雲、兼任教師吳俊延領軍，帶領李奕萱、簡良穗兩位同學，前往綠島實地考察新海底郵筒的所在位置，不僅是一趟田野調查，更是難得的潛水體驗，「體力、腦力大考驗」。

李奕萱、簡良穗表示，首先由教練指導他們潛水，還要訪談負責從海底郵筒拿信的郵差，再到潮間帶認識綠島海洋生物，了解當地生活、故事，從中發想設計靈感。

他們舉例，如受限海水成分，郵筒的材質只能用鋼；颱風、漲潮退潮的海平面，也影響郵筒放置高度；海中看到的物體顏色，與陸地不同。這些都是要親赴現場，才能了解的第一手資訊，對設計非常有幫助。

設計團隊將以不同物種，設計大、小兩種尺寸的母子海底郵筒，小郵筒容易投遞、受潮水影響小，適合不諳水性、年紀小的遊客；大郵筒比較深，適合潛水客。

綠島海底生物多樣又討喜，有大波浪外觀的貝硨碟貝、外型酷似皮卡丘的海蛞蝓，還有身價不凡的貓眼螺，都被列入設計名單。

(中時新聞網)