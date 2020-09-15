台電大觀發電廠武界壩閘門，13日凌晨在無人操控下突然開啟洩洪，造成淹死4人悲劇。雖然整起事故發生原因還在調查，但是溪水暴漲究竟多麼恐怖？有網友分享一段「山上大雨平地沒雨」的3分33秒影片，只見明明沒有下雨，但小河卻瞬間波濤洶湧、黃泥滾滾，恐怖畫面讓該影片分享次數迅速飆破1.1萬。

台電大觀發電廠武界壩13日無預警放水，造成2個在下游河床露營的家庭4死悲劇。

胡姓婦人睡在車上逃過一劫，她回憶事發當下，凌晨突感覺車子在搖晃，又聽到「轟隆、轟隆」的水聲，本來以為是下雨，連忙下車查看並提醒睡帳篷的人。

不料，一下車就發現溪水已經淹到膝蓋，連忙大聲呼喊，卻未獲回應，急忙拿起手電筒照射，才發現其他人和2頂住宿帳篷都被大水沖走不見蹤影，只剩下2頂客廳帳。

有網友在臉書分享一段3分33秒的影片，說明「為什麼河川隱藏著那麼大的危機」。據影片旁白表示，當時的情況是「山上下大雨平地沒下雨」，影片中原本相當平靜的鄉間小河，突然就波濤洶湧、黃泥滾滾，速度快到撤離都來不及。

影片迅速獲得上萬網友按表情符號，分享數也破萬，網友們紛紛留言：「可怕恐怖」、「天哪...根本來不及反應」、「原來逃命只有2分鐘」、「感謝分享 以前的我都在想水怎麼可能突然會變那麼多 現在懂了」、「平時非常安靜但要注意天候，有時上游下大雨我們不知道等到大水流下來時逃亡已來不及」。另據網友補充，這段影片的拍攝地點應是在雲林古坑的新庄村。

(中時新聞網)