彰化肉品市場董事長蔡宗廷認為，農委會下郷根本就是來摸頭，他們絕不退讓，堅決反對。（吳建輝攝）

現場還有農民準備反美豬公投提案連署書。（吳建輝攝）

15日農委會主委陳吉仲受彰化縣養豬協會邀請，到彰化溪湖開設座談會，現場農民情緒高昂，堅決反對開放萊克多巴胺，陳姓農民就說，國內每次只要有國際性的貿易談判，犧牲的都是農民欲哭無淚，政府若持續蠻橫不為農民著想，不排除走上街頭。

彰化是國內第三大養豬縣，全縣有625場養豬場，1年有75萬頭豬，年產值107億元，彰化縣養豬協會理事長廖學良就痛批，總統憑一紙就能下達行政命令，貿然開放含瘦肉精的美豬進口，希望中央能說清楚，這不只是為了農民，更是為了國人的健康。

養豬協會顧問洪慶來說，總統承諾的百億照顧基金，根本只是為了提升豬肉品質，只有補註冷凍廠，消費端產品標章，根本不是為了照顧養豬戶，養豬基金都還沒撥下來，就已經被瓜分，哪裡照顧農民，若總統不收回成命，彰化養豬協會，不排除走上街頭。

彰化肉品市場董事長蔡宗廷表示，認為農委會下郷根本就是來摸頭，美豬開放沒什麼大不了，只要不含有瘦肉精，任何危害國人健康他都無法接受，大陸為了人民健康，禁止他們農民使用瘦肉精，我們有什麼資格批評大陸。

蔡宗廷，陳主委當初在禁止巴拉刈，被農民視為是反毒的戰神，現在竟然要開放萊克多巴胺，像賣毒品一樣給台灣人吃，這樣對嗎？瘦肉精會造成女性卵巢萎縮，不孕，心悸等，台灣高官都不敢吃了，憑什麼要台灣人吃，希望中央能更重視國人健康安全，彰化堅決反對萊克多巴胺。

(中時 )