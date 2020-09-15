在外頭吃飯常會看見老闆端東西時「手指插入食物裡」，但如果反應卻被嗆，一定會嘔死！就有一名女網友po文表示，她日前到小吃店吃麵，驚見老闆把大姆指插進麵裡，當下馬上向老闆反應，不料對方竟腦羞成怒反嗆：「這樣拿錯了嗎？」，還把她當奧客。

這名女網友在臉書社團《爆怨公社》PO文，表示當天中午她在一家小吃店點了乾麵，一開始送錯成湯麵，原以為是自己畫錯單，經服務員確認是老闆看錯後，老闆竟火爆說：「那現在是怎樣？」。

原PO被嗆後仍客氣請老闆重做一碗，但老闆只是將做錯的那碗湯麵「湯、麵分開」，但再度端上桌時，老闆的大姆指竟然直接插在麵條上，嚇得她原連忙向老闆反應。

沒想到老闆不僅沒覺不好意思，還不客氣的說：「所以你希望我怎麼拿？我這樣拿錯了嗎？」甚至尋求隔壁桌客人認同，想刻意將原PO塑造成難搞的奧客，讓原PO一把火都上來，最後付了已經吃過的小菜錢要走，結果老闆竟向剛進門的客人大聲嚷嚷：「她嫌我這樣拿碗」。

此文一出引發眾多網友憤怒，紛紛留言痛批「上門消費還要受氣，這種不尊重客人的店家，應讓大家知道在哪裡」、「這種觀念的人，賣吃的真的很糟糕」、「其實滿多店都會這樣」。

(中時新聞網)