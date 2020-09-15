蔡阿嘎發文。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

網紅「蔡阿嘎」4年前和老婆「二伯」結婚，育有2歲兒子蔡桃貴和今年4月出生的次子蔡波能，尤其是蔡桃貴被封為年紀最小的網紅，今年7月蔡桃貴過生日，蔡阿嘎租下桃捷A2三重站打造主題車站為兒子慶生，卻因免收790萬租金惹議，昨(14日)蔡阿嘎轉發桃捷的董事長劉坤億發文，澄清這是「互惠合作案」，盼誤解的網友能解開疑慮。

劉坤億文章以「真相只有一個！桃捷用心打造A2親子主題車站的緣由」為題，解釋今年和蔡阿嘎合作的緣由，指今年4月蔡阿嘎的公司聯繫桃捷，希望結合節慶和公益每月推出不同主題展覽，最後敲定A2三重站，希望能成為「親子主題車站」，藉此活化車站提升運量和票收。

劉坤億也說，這項合作案以節慶和公益為出發點，除了7月蔡桃貴慶生活動外，8月結合父親節、9月訂為祈福月、10月職棒月、11月感恩月、12月配合聖誕節等，每個月都有主題，可惜造成外界誤解，至於為何場地費790萬免付？劉坤億說因這是「互惠合作案」，並非「招商案」，雙方用各自資源增加效應，「桃捷藉此案打造A2三重站為親子特色主題車站，提升運量、增加營收；而大頭佛公司除了以公益活動回饋粉絲，也藉由節慶系列活動來提高各社群媒體的新鮮度、點閱率和訂閱率」。

劉坤億並強調，這次案子的場佈、設計、施工、場復等費用，都由蔡阿嘎的公司支付，「對甲方桃捷公司來說，是提供A2車站3年多來招商困難的商業版位、活動場地，乙方從7/18日截至8/25日則已提供數位媒體價值達1,555萬元的廣告效益」，且「7/18日開展以來，A2三重站日平均運量增加近千人次，截至8月底保守估計增加近200萬元票箱收入」，絕無圖利廠商的說法。

而蔡阿嘎轉文感謝桃捷公司和工作是同仁的努力協助，「也歡迎所有朋友，可以來參觀我們主題捷運站陸續要規劃的節慶活動，感受我們的用心！」

(中時新聞網)