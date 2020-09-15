2014年太陽花學運期間，突襲行政院的群眾遭警方強制驅離，參與行動的前立委周倪安等37人自訴前總統馬英九等4人殺人未遂等罪，台北地院今判無罪。自訴方義務律師團得知結果後，表示感到失望與遺憾，將研究上訴事宜，不會放棄追究真相與責任。

律師團聲明指出，323行政院驅離事件距今已經6年半，不論是提起自訴、國賠或向監察院陳訴、請議員質詢，民眾與民間團體嘗試各式管道，積極促請警政、司法單位協助究責，至今卻沒有任何一位施暴員警遭到行政懲處或刑事追訴，也無任何警官要負責。

時任中正一分局長方仰寧是當晚的轄區指揮官，明知群眾是和平靜坐，仍為了完成現場淨空任務，對施暴員警的行為睜一隻眼閉一隻眼，時任警政署長王卓鈞坐鎮指揮中心，卻只會將責任推給現場指揮官，時任行政院長江宜樺更大言不慚說，暴力發生時自己早已就寢，時任總統馬英九也在本案審理過程中，表示憲政機關運作比民眾人身安全更重要。

律師團痛批，科層體制下縝密的分工、冗長的流程，稀釋了個人自主判斷的責任感，造就了國家暴力，卻沒有任何人對當晚暴力感到抱歉。

律師團並說，本案歷經兩次程序駁回，去年8月好不容易進入實質審理，判決結果卻毫無新意，台灣司法仍選擇讓警方指揮鏈上的有權者，躲在科層背後推諉卸責，他們感到非常失望，將會與當事人研究及討論上訴事宜，不會放棄追究當晚的真相與責任。

(中時 )