華為禁令使欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）等載板族群近期股價走勢顛簸，但市場預期ABF載板供不應求市況不受影響，利空鈍化帶動載板族群今（15）日上演反彈行情，以景碩飆升8.87％至71.2元最強，午盤仍維持逾5％漲幅，三大法人昨日買超2091張。

南電今日同步開高震盪走揚、飆升7.57％至135元，截至午盤維持逾2％漲幅，三大法人昨日買超509張。欣興則開低後翻紅走揚，最高勁揚4.87％至79.7元，截至午盤漲勢收斂至約1％，但三大法人昨日大舉買超達8753張。

景碩2020年8月自結合併營收22.32億元，雖月減5.46％、降至近4月低點，仍年增10.6％，改寫同期新高。累計前8月合併營收172.73億元，年增達22.6％，續創同期新高。法人看好隨著需求續強、產品組合轉佳、新產能逐步開出，景碩下半年營運可望持續回升。

南電受惠ABF、BT載板及PCB需求同步暢旺，8月自結合併營收達36.36億元，月增7.65％、年增達32.26％，創近9年高點。累計前8月合併營收240.34億元，年增達23.8％，亦創近9年同期高點。

南電預期，華為禁令對營運衝擊已恢復，預期第三季營運可望較第二季顯著成長，力拚達成營收、獲利季季增目標。投顧法人則預期，南電今年營運高峰估落於第三季，受ABF載板產能調整，以及BT載板、PCB需求轉淡影響，第四季營收估將季減近雙位數。

欣興則略見高檔修正，8月自結合併營收74.78億元，月減2.07％、年減6.13％，仍持穩高檔水準、改寫同期次高。累計前8月合併營收573.91億元、年增9.98％，續創同期新高。由於旗下子公司昆山鼎鑫一廠日前驚傳火警，預期第三季營運將略受影響。

投顧法人指出，昆山鼎鑫火災影響應用於汽車、遊戲機及電視的傳統PCB產線，產品毛利率低於集團平均。PCB約貢獻欣興合併營收14％，對獲利貢獻比重預估低於10％，由於工廠已有投保、且未影響全部產線，預期僅小幅影響第三季獲利，對營運衝擊程度可控制。

由於5G、人工智慧（AI）等高速運算（HPC）對ABF載板層數及面積需求提升，市場供需持續吃緊，使載板廠近年營運扭轉過往頹勢。多家外資認為，ABF載板缺貨狀況恐延續至2022～2023年，對此看好欣興、景碩、南電等載板廠營運持續受惠，紛紛調升目標價。

(時報資訊)