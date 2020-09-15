影、歌雙棲的男星王建復出道多年，當年在新加坡出道發展，直到接演夯劇《風水世家》中的「國慶」一角，才大開知名度，成了八點檔台劇一線小生，只是戲外他的感情路不順，跟新加坡妻子大打離婚官司，2013年雙方正式恢復單身，之後他將兒子帶回身邊照顧，也因此體會單親爸的悲哀，教育兒子時，孩子吐露真心話，讓當家長的聽了心酸淚崩。

王建復最近作客《女人我最大》，聊起婚姻感情，表示離婚後跟前妻雖共同擁有兒子的監護權，但小孩當時是跟前妻一起生活，但他發現前妻為生活工作繁忙，孩子幾乎都交給幫傭照顧，實在不忍心，於是雙方討論後，決定讓他把兒子帶回台灣。

王建復說，剛帶孩子回到台灣時，跟前妻都是考驗重重，除了要讓孩子重新適應生活，三個人的心境也需要調適，而他既然父代母職，教養孩子是難免的，某次兒子犯了錯，王建復口頭上嚴正的訓誡孩子，沒想到孩子出現驚人的舉動。

王建復因孩子犯錯，口頭上予以訓誡，沒想到兒子突然出手，直接將椅子扯飛，讓王建復嚇了一跳，但更震驚的，是年齡尚幼的兒子邊哭邊吼出：「I hate my life！」，之後跑進房間，讓當爸的他百感交集，當場愣住，還好他的姊姊先反應過來，進房安慰小孩，事後王建復反省了自己，怎麼會讓小孩產生這樣的想法，之後慢慢跟兒子溝通，到現在才互相理解，繼續生活下去。

(中時新聞網)