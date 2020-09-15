根據爐渣案「吹哨者」里長李新進檢舉的地號發現，還有超過1.36公頃的工業用地疑似也有填埋爐渣（周書聖攝）

爐渣案明祥馨負責人郭再欽日前遭到台南市環保局輕罰6000元，台南市環境保護聯盟與台南市水資源保育聯盟今日赴台南地檢署按鈴申告，指部分爐渣地已於今年售出，而且順利向銀行借貸近3億元，環團憂心興建廠房將煙滅證據，呼籲相關單位重啟調查。

學甲爐渣案風波持續延燒，根據爐渣案「吹哨者」里長李新進檢舉的地號發現，還有超過1.36公頃的工業用地疑似也有填埋爐渣，甚至還在上方興建建築。

自從去年李新進檢舉違法填埋爐渣後，郭再欽於今年就將土地轉手賣給聰峰開發、生農公司和宸峰工程科技，這3間公司也順利向彰化銀行、合作金庫2間公股行庫貸款近3億元，環團憂心企業將於爐渣地上興建廠房，進而煙滅證據。

台南市環保聯盟理事長黃安調指出，還有多筆工業用地也填埋爐渣，甚至已興建廠房，希望檢警重啟調查釐清真相。若該土地確有爐渣等廢棄物，應依照刑事訴訟法第219-1條啟動保全證據程序。

南檢指出，立委及環保團體所指學甲區多處土地遭埋爐碴以及涉嫌貸款不法等案件，日前均已主動分案，由檢察官偵辦中；針對今日環保團體申告，也會指派承辦檢察官親自受理，必當秉持毋枉毋縱的原則，依法積極偵辦。

對於環保局輕罰6000元，黃安調也說，比交通違規還不如，絕對會對此案緊追不捨，將不肖業者繩之以法！

(中時 )