4死倖存賴父哽咽 「後悔沒有救到他們」

南投武界水壩無預警放水，造成在當地知名景點「一線天」溪谷附近野營的盧姓與賴姓兩家人，暗夜中遭到突如其來的洪水遭沖走，造成4人不幸喪生的意外。當天晚上奮勇游上岸的賴姓男子，在事發2天後，親自出面還原當天驚險過程。賴男表示，當天洪水是連他們一家三口帶帳篷一起沖走，一度在溪裡漂流，他奮力踢破帳篷後才游出來，但很遺憾小孩和妻子當時已失去蹤影。

根據賴男描述，「我們醒來有意識的時候，人和帳棚都已經在水上漂了，那時候天色很暗，根本沒辦法用手拉開拉鍊，因為帳篷在浮的狀態下，人有重量會往下沉，我有聽到妻子和小孩的聲音，但我們彼此都摸不到，水一直往下游沖，我整個人一直漂來漂去的。

賴男說，當時水勢比較猛，帳篷一直進水，擔心帳棚垮掉，那時候我用雙腳嘗試把帳篷撐住，但沒辦法，水流實在太強，當時即使撐不住，我想還是要想辦法出去，接著我就用腳去一直踹一直踹一直踹，直到帳篷被我踢破，踢破之後我就馬上出來了，接著游上岸。

賴男強忍悲痛的說，「我游上岸後就昏睡過去，我醒來的時候帳篷已經不在原來的地方，我那時候逃脫的地方，就在走回原來的地方車子那邊，應該是兩、三百公尺遠的地方，我也很後悔那時候沒有拉到小孩跟媽媽。」

回顧事發前，賴男說，「我們的帳篷那時候是兩帳，停車的距離河床有點距離

後面都是草，而且那時候我們算到很高處了，當時睡覺前有下雨，所以我們怕河水會很高，為了以防萬一，我們還有帶頭燈下去看，發現河水還好，而且後來雨停了 我們就繼續睡覺。」

回想到事發當時，賴男還是難過得不斷哽咽說不出話，言談中對於妻子和兒子更是充滿虧欠，他萬萬沒想到，快樂的野營，竟在台電疏失下，頓時成為一家天倫夢碎的噩夢。

(中時新聞網)