中秋、國慶連假將於10月1日及9日登場，為避免連假期間用路人在未了解國5交通狀況時，就塞在國道或交流道鄰近聯絡道上，交通部督請高速公路局、公路總局整合1968及幸福公路APP的資訊。交通部長林佳龍說，1968有380萬下載、幸福公路有上百萬下載數字，希望規模再放大，如果所有用路人都下載，轉換又很方便，越多人下載APP，就能掌握更充足的即時路況。

「高速公路1968APP」首頁增加國5路況專區快捷按鈕，除原有之「各地方道路往國道5號南港系統旅行時間」、「各地方道路進入國道5號匝道時間及排隊狀況」、「南向匝道排隊狀況」、「南向國道1號或國道3號往國道5號旅行時間」等服務，同時增列「頭城經台9線至新店雙向」及「頭城經台2線至暖暖北向」等替代道路旅行時間，供民眾於國5壅塞時改道參考。

高公局交管組說，點開1968APP，首頁可見國5路況，點選後進入路況專區，假如想走台2線接台2丙，可點選Google map圖案，就導入map路徑，將預設路徑及時間給用路人知悉，同時可點選進入導航；頁面往下滑，可見北向各地方道路進入國5的時間及排隊長度，國3往國5南港系統排隊長度以及南向替代道路台9線，及國3各路口匝道進入國5的時間。

「幸福公路App」推出優化功能，在最新消息與路況資訊功能中，提供國道5號道路資訊，如：旅行時間、排隊狀況等，用路人僅需在主畫面點選「即時路況」功能，設備圖層點選「路況資訊」選項，地圖即會呈現i圖示，再點選相關區域的i圖示，即會顯示國道5號的旅行時間、排隊狀況等訊息。另再加上原本App功能也能顯示國5、台9線與台2線交通資訊，如：CCTV、CMS、道路績效等，讓使用者往宜蘭、花蓮地區，在單一頁面就能獲得視覺與聽覺的即時道路訊息。

(中時 )