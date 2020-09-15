顧問公司德勤（Deloitte）預估，今年美國儘管面對新冠病毒的衝擊，但美國人的財富將使年底購物旺季買氣依舊熱絡，估計11月到明年1月的零售額將成長1到1.5％，上看1.15億美元，其中電子商務業績更是「強強滾」，估計勁揚25～35％。

德勤美國零售與分銷部門主管Rod Sides指出，雖然整體銷售成長將比去年趨緩，但前一陣子返校購物意外上揚以及儲蓄率高於去年，預告感恩節到耶誕節期間消費需求旺盛。

(工商 )