美國人買氣依舊 年底購物季預估成長1.5％ 13:382020/09/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 顧問公司德勤（Deloitte）預估，今年美國儘管面對新冠病毒的衝擊，但美國人的財富將使年底購物旺季買氣依舊熱絡，估計11月到明年1月的零售額將成長1到1.5％，上看1.15億美元，其中電子商務業績更是「強強滾」，估計勁揚25～35％。 德勤美國零售與分銷部門主管Rod Sides指出，雖然整體銷售成長將比去年趨緩，但前一陣子返校購物意外上揚以及儲蓄率高於去年，預告感恩節到耶誕節期間消費需求旺盛。 (工商 ) #上揚 #美國人 #依舊 #美國 #估計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞太實質資產擁三利多 補漲可期 04:102020/09/15 投資理財 美國上調香港旅遊警示 與陸同列第3級 09:552020/09/15 兩岸 美駐華大使突宣布10月初離任 美恐變相降級中美關係 04:102020/09/15 兩岸要聞 摩根投信：亞股 以整體區域長線布局 04:102020/09/15 產業特刊 《半導體》外資看好轉單、漲價 聯電目標價UP 11:422020/09/15 財經 美科技股報復性大漲 高盛喊進 04:102020/09/15 全球財經 研訓院看世界－財政赤字不是終極因素 美國的韌性支撐全球儲備地位 04:102020/09/15 專題周報 面板出貨不同調 IT增、電視減 04:102020/09/15 產業．科技 美國國務院 將發表與台灣相關聲明 00:322020/09/15 政治 匯率期貨趨勢專欄－歐元期貨 多空月線攻防 04:102020/09/15 證券．權證 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 《科技》英特爾竹辦總座：委外生產評估效益 未證實外包台積電 - 財經 - 時報資訊 汎德永業IPO 抽中賺22萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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