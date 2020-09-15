睽違樂壇近7年的「拾叁樂團」(The 13 Band)，於2001年成軍，創作主腦以主唱和吉他手「寰宇兄弟」為主，曾入圍兩屆金曲獎最佳樂團，但在2015年因貝斯手君平車禍驟逝，而畫下休止符。他們去年獲得老東家典選音樂的支持，由原主唱兼團長小寶、原吉他手小宇、貝斯手嘟嘟、鼓手陳翰及合成器手小咪，重新組成了第5代的「拾叁樂團」，將推出新專輯《光子》，以嶄新面貌重返歌壇。

「拾叁」找來「1976樂團」吉他手張大麻當製作人，並在專輯中的〈Solo Dance〉力邀女歌手南穎對唱，主打歌〈浪潮〉中一段令人驚豔的Rap則請到發跡於台中的PiNk ChAiN(紅粉鍊人)擔綱，配唱時選擇回到他們位於竹圍半山腰的古厝基地「梅坑錄音室」錄製。

這間古厝是「拾叁」當年從高雄搬來台北的秘密基地，算是生態保護區中的三合院古厝，夏季錄音時，白天樹梢上總會傳來蟬鳴聲，他們多半等到傍晚才開始錄唱，並且用紙箱堆積成牆壁、用棉被塞住縫隙、用窗簾隔間，在古厝內自造一間「配唱小屋」，屋內懸掛一面英國國旗，象徵他們對偶像Beatles(披頭四)的忠誠精神。

小寶透露專輯配唱時，除了已逝貝斯手君平的貝斯精神相伴，不少音樂圈好友主動提供吉他及效果器，在十幾把吉他中不乏有滾石雜誌評選為世界百大吉他手第3名的藍調之王B.B King(比.比金)御用型號吉他，以及大麻多年前購得五月天怪獸專用吉他，更有攝影師朋友提供超過萬元等級的效果器。

專輯中的歌曲是寰宇兄弟沉澱整理他們這6年多來的心情，談到沉寂期間的境遇，小寶坦言自從大學畢業之後就全心投入樂團，團員們都沒有穩定收入，2015年貝斯手君平的意外驟逝，讓他們難過不已，也面對休團的現實，各自回到社會中工作。有著設計底蘊的小寶找了設計工作、小宇結婚成家、廖we接管家族事業，但愛創作的寰宇兄弟仍沒有放棄寫歌的興趣，7年來不斷累積對生活裡的感受、對世界變化的觀察、對心中繼續追尋的夢想。「拾叁樂團」第5張專輯《光子》9月16日發行。

「拾叁樂團」的錄音秘密基地梅坑錄音室，及自造的配唱小屋。（典選音樂提供）

「拾叁樂團」睽違7年回歸樂壇推出第5張專輯《光子》。（典選音樂提供）

「拾叁樂團」新專輯《光子》邀來張大麻擔綱製作人，並五月天怪獸專用吉他(中間紅白相間那把)助陣。（典選音樂提供）

(中時 )