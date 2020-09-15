西班牙一艘海軍遊艇錄下被多隻殺人鯨追逐、船舵被猛烈撞擊的畫面。

今年夏天西班牙與葡萄牙沿岸屢發生船隻遭殺人鯨集體攻擊的神祕事件，船員描述，這些殺人鯨會猛烈撞擊船身或船尾，有時甚至長達一小時，造成船隻嚴重毀損、船員受傷，目前科學家還不清楚殺人鯨瘋狂猛撞的原因。

英國《衛報》（The Guardian）報導，從7月到現在，西班牙與葡萄牙沿岸發生多起漁船、帆船遭殺人鯨瘋狂撞擊的事件，從北到南都有船員在海上發布求救訊號，通報有關單位船隻被攻擊，這些殺人鯨有時是單獨行動，有時是集體圍攻，攻擊時間甚至長達1小時。

最近一起事件發生在11日下午，一頭殺人鯨在西班牙北部岸邊對一艘船的船尾連續衝撞15次，造成船舵嚴重毀損。8月30日，一艘法國籍船隻通報被攻擊，同一天稍晚，西班牙的海軍遊艇也錄下被多隻殺人鯨追逐、船舵被猛烈撞擊的畫面。

7月29日，一艘補給船被9隻殺人鯨包圍，船員莫芮思（Victoria Morris）回憶這些殺人鯨猛烈撞擊船身超過1小時，導致補給船180度旋轉、引擎失效、船舵損壞，莫芮思感覺，那次攻擊事件像是殺人鯨「精心策畫的」。當周稍早，另一艘船通報被殺人鯨猛撞將近50分鐘。

另外也有人描述開遊艇出海時，遊艇突然停止前進，接著船身就被抬起，自行旋轉了好幾次。

殺人鯨正式的中文名稱是虎鯨，是海豚家族裡體型最大的物種，生物學家指出，殺人鯨非常有好奇心，因此經常會靠近船隻，甚至和船舵互動，但是並不會像這幾次事件中那樣猛撞船隻，他們對於殺人鯨的圍攻舉動也感到相當困惑，坦言「相當不尋常」且「令人擔憂」。

殺人鯨專家艾斯泰班博士（Dr Ruth Esteban）表示，這幾個月來的攻擊事件有可能是同一群殺人鯨所為，他說不同群的殺人鯨不太可能會有同樣的「反常」行為。生物學家羅培茲（Alfredo López）則表示，每年9月，殺人鯨會從西班牙西南岸的加地斯灣（Gulf of Cadiz）沿著岸邊向北捕食金槍魚。

針對沿岸屢屢發生殺人鯨圍攻事件，西班牙政府目前仍束手無策，只能警告船隻和殺人鯨「保持距離」。

(中時新聞網)