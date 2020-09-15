為反對明年含萊克多巴胺(Ractopamine)美豬進口，由多個民間團體組成的「民間反瘦肉精毒豬聯盟」今(15)日在立法院舉行記者會，質疑行政部門片面決定開放瘦肉精美豬政策，立法院只能淪為橡皮圖章，痛批在美國施壓下台灣人只能吞下萊豬，台灣不是「主權在民，」而是「主權在美」。

總統蔡英文日前無預警宣告開放含瘦肉精美豬明年進口，預告也僅7天就上路，遭各界痛批刻意繞過立院監督，聯盟認為台灣民主政治瀕死，重大民生政策立法委員竟然不能實質監督，尤其立法院長游錫堃不應迴避責任，要求立法院議決瘦肉精美豬一案，徹底落實立院制衡。

安心消費公民連線成員、台大名譽教授黃光國指出，台灣根本是被美國牽著鼻子走，要你買武器你就得買，要你吃美豬你就得吃，民進黨高喊的「主權在民」都是空談，「主權在美」才是真的，政府有義務為國食安把關，但看來台灣立法權根本不存在。

公民監督國會聯盟執行長張宏林指出，美豬開放不是科學問題，是價值問題，國際貿易和全球化是趨勢，台灣要擠身全球化必然會有許多取捨，但政府應該要有足夠時間累積民意，難道真的只能換到瘦肉精的美豬？當民意還在形成就跋扈通過美豬進口，根本無法說服民眾能換到什麼。

張宏林進一步指出，立法院要嚴格把關，不容行政權獨裁專斷，過去民進黨反美牛雖然演得假，但至少很積極，提醒在野的國民黨該有的「大動作」要拿出來，民間才能一同響應。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說，立法部門應有實質監督議決的權力，例如審批預算、倒閣等，立法院不是聽取行政報告的樣板機關，目前正在匯集各縣市的民意，不排除將上街頭自救。

(中時 )