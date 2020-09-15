柯文哲愛將董德堉，身兼民眾黨員與北農祕書，傳不滿柯文哲只要遇到壓力就翻臉不認帳，屢遭切割，心灰意冷之下已向北農請辭，並退出民眾黨內部群組。此事也意外牽扯到「卡神」楊蕙如，她不滿表示「檳榔柯陣營內鬥牽扯我幹嘛？」爆料柯文哲賴帳、拒接電話。

媒體報導，董德堉在柯文哲2014年選舉時舉辦健走活動，承包給柯的黑名單楊蕙如，花了800萬元，讓柯相當震怒，當時董德堉也為此請辭。

無端捲入柯陣營紛爭，楊蕙如在臉書指出，2014健走活動「柯陣營一毛錢都沒有出！」只有出舞台表演人員，若有800萬元支出，請去查是誰請款的，「誰請款就是誰污走這筆錢的，請這些真正的政治蟑螂不要再賴在我身上！」

當初說好費用由報名費支出，不足再募款，楊蕙如說，一開始估算收支與實際收支有落差，詢問了剩下的100多萬紀念品怎麼處理，當時包含紀政、張益贍、董德堉都說不用擔心，募款或是總部出都可以，但最後發票開了卻賴帳，且發票還扣住幾個月不還，100多箱紀念品也沒歸還。

楊蕙如怒問，「請問100多箱沒有付錢的紀念品扣著不還算什麼？」那些可都是別人公司付錢製作的，也問台北市市長室和社會局，多次舉辦活動，包含搶紀念品發不夠的那次重陽敬老活動，發送的毛巾、背包等物品有付過錢嗎？付給誰了？「沒有付錢不歸還的物品，叫做侵佔，說好要付錢事後沒付的就是詐欺背信。」

為此，楊蕙如曾多次打電話給柯文哲，傳訊息說要對帳，跟相關人員對質，但不是不接電話就是裝死，要求柯文哲與台北市政府市長室歸還100多箱未付錢的紀念品，「因為你們沒有付帳，所以到目前為止都是我個人付款的狀態」。

楊蕙如原本想等柯文哲選總統才要提告爆料，但柯文哲似乎已被看破手腳，總統無望了，加上不想讓董德堉、張益贍這些柯陣營內鬥再來牽扯消費，且手上還有柯陣營超多秘密可爆料，不差這一條。

楊蕙如也喊話柯文哲，「你欠我很多公開的道歉，不想道歉的話來對質對賬也可以！要法院見我也準備好了」。

(中時新聞網)