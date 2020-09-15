「美豬」議題延燒全台，民眾黨、時代力量等民意代表舉辦美豬牛公聽會，邀請衛福部卻都無人出席，引起各界撻伐。國民黨台北市議員李柏毅認為，衛福部長陳時中不出席固然嚴重，但衛福部完全不派人出席更是嚴重，因為這點充分顯示了，陳對立法院與在野黨的極度藐視與傲慢。

陳時中多次缺席美豬相關公聽會，對此陳表示自己因為太忙，沒有收到活動的邀請，卻遭時代力量黨團貼出公文打臉，痛批三場公聽會都有送公文邀請他，衛福部內部到底是出了什麼問題，導致公文沒有送到部長手中？面對質疑，陳表示未來有公聽會的話衛福部會派員出席，並表示不再回應美豬問題，希望只聚焦疫情。

李柏毅在政論節目《新聞深喉嚨》直言：「我想這事情真的非常嚴重！缺席在野黨公聽會，代表一個什麼態度？『藐視』！藐視立法院，毫無疑問！陳時中不來，我覺得嚴重，但是我覺得更嚴重是什麼？是衛福部沒有派人來！」

李柏毅指出，衛福部敢不派人出席相關活動，代表他們經過了陳時中的同意，否則民意代表邀請開會，他們怎麼敢不來？縱然首長不克出席，也一定會派次長、主委等人代表出席。李痛批：「完全不派人來代表什麼意思？代表從陳時中而言，他就看不起立法院！看不起你在野黨！他不來就是不來，沒什麼好說的！甚至他連部下都允許他不要來，這是有多麼藐視的行為？」

(中時新聞網)