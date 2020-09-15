拿到台灣護照的林書豪，今天在個人社交媒體發布一段影片，當中他直言決定不回大陸CBA超級聯賽北京首鋼隊，因為他仍期盼回到美國延續NBA夢想。

林書豪在影片中表示，「我想直接跟你們講，我決定今年不回首鋼去打球，這個決定真的是我人生最難的一個決定，我花了四個禮拜來考慮這件事情，尤其是這兩三個禮拜一直無法入眠，每天早上四、五點就起床了，一直在想一直在想。可是到最後，我不知道、我就是覺得雖然首鋼對我非常非常好，我的隊友我的教練，秦總給我全部想要的，到最後我還是覺得我有一個NBA夢想。我還有時間可以打球，那我必須要去追。」

林書豪說，「我知道很多球迷不管我受傷、被交易、失敗，你們都支持我，你們一直鼓勵我一直跟我講never done(還沒結束)，那我覺得對我來說這個信仰，相信上帝給我這個天分，那我必須要很勇敢地去追夢想。可是為什麼這個決定這麼難，昨天我和我家人、朋友分享的時候，我在講我需要離開中國，我哭了。因為我知道今年是很特別的一年，我跟首鋼打了一年球我永遠不會忘記。每天可以看到這些球迷真的是很感動。」

林書豪強調，「這是非常難的一個決定，我只是想說，謝謝大家，我愛你們，可是這個決定是我必須要做的。」

林書豪上季在首鋼打了43場比賽，場均22.4分、5.6籃板和5.6次助攻，還多次血染球場，首鋼最終止步四強。

首鋼並未對林書豪使用優先續約權，外傳主要因素是因為林書豪薪水太高，因此首鋼於沒有對林書豪使用優先續約，林書豪將以自由球員身份離隊，繼續追求NBA夢想。

(中時 )