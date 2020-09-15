中高階半導體旺到爆，且汽車產業回溫，帶動導線架需求快速增溫，其中蝕刻製程的導線架因需求強勁呈現供給吃緊，讓長科*(6548)樂觀看待下半年毛利及獲利，預估第4季將是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，順德(2351)亦因IDM廠恢復拉貨，預估第4季有機會擺脫谷底回升，今天兩家公司股價同步走高。

全球新冠肺炎疫情改變生活型態，宅經濟及遠距生活加速5G相關與各種高頻高速運算新科技日益普及，且汽車市場因各國陸續解封回溫，加上中美貿易戰升級為科技戰，台灣半導體產業坐享轉單效益需求暢旺，導線架產業亦跟隨著半導體產業需求暢旺擺脫前兩年谷底，尤其是蝕刻製程的導線架，更是呈現供給吃緊。

QFN因具有輕薄短小的特性，已逐漸取代原有的QFP，使用於輕薄短小等特性的電子產品上，成為導線架產品最具成長性的封裝型態，長科*近兩年亦將產品重心放在高階、高可靠度的QFN產品，隨著QFN滲透率快速攀升，目前長科*蝕刻產線已經滿載，交期已拉長至12週。

受惠於半導體客戶需求強勁，長科*上半年稅後盈餘為3.27億元，年成長22.47%，每股盈餘為0.93元，為國內專業導線架廠中，唯一獲利成長的公司，7月及8月雖然日本客戶業務結束，單月營收在7.65億元左右，但因產品組合較佳，單月毛利及獲利較第2季攀升，累計前8月合併營收為61.22億元，年成長1.22%，法人預估，長科*第3季獲利可望優於第2季。

看好QFN前景，長科*正在蘇州廠擴建電鍍及蝕刻產能，台灣高雄廠電鍍產能已在擴產，由日本移至台灣的蝕刻線預計第4季裝機完成，兩岸新產能將於第4季開始量產；隨著新產能加入，長科*預估，第4季將是全年業績高峰，下半年業績會比上半年好，全年業績會比去年好。

順德今年上半年受到歐美各國因疫情封城封國，車廠停工影響，營運陷入谷底，上半年稅後盈餘為1.18億元，年減61.93%，每股盈餘為0.65元，不過，隨著疫情趨緩，各國陸續解封，車廠復工恢復拉貨，順德8月合併營收回升到6.99億元，年成長0.31%，為今年3月以來新高，累計前8月合併營收為53.55億元，年減10.69%。

隨著車市回溫，IDM廠開始恢復拉貨，法人預期，順德第4季有機會優於第3季，業績可望重回成長軌道。

(時報資訊)