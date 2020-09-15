台灣民眾黨歷經屏東縣崁頂鄉長、高雄市長等補選挫敗，近期積極重振旗鼓，除陸續開設地方服務處，民眾黨將強化空戰，近期推出「TPP NEWS」新聞台，主打「自己的新聞自己播」，希望結合時事脈動、地方議題、黨團法案等元素，主導議題操作，盼透過空軍和陸軍雙管齊，以便深耕各地及佈局2022選舉。

今年初選舉拿下158萬票政黨票的民眾黨，獲得5席不分區立委，成為國會第三大黨，但歷經崁頂鄉長補選、高雄市長補選，台中市和平區長補選等挫敗，重創民眾黨士氣，為強化空軍及議題操作主導權，民眾黨推出自製「TPP NEWS」新聞台，未來還將推出「民眾交朋友」單元，民眾黨也預計將推出「民眾交朋友」單元，與先前曾披民眾黨戰袍參選的人、各地方服務處合作，以行腳式節目來呈現。

民眾黨表示，黨主席柯文哲認為要把民眾黨的理念傳遞出去，希望藉由臉書、YT等平台，說明民眾黨的立場，並適時澄清假訊息，文宣部要變成媒體編輯部，觀摩其他網路頻道的作法，來嘗試不同的影片企劃。

「TPPNEWS」新聞平台首集聚焦美豬議題，由媒體出身的國家治理學院公關長吳怡萱擔任主播，黨發言人楊寶楨擔任特派記者，實地訪問豬農心聲，並整理黨團公聽會精華集街訪民眾看法，透過節奏明快的剪輯方式，以及帶點幽默時事梗的風格，帶給觀眾耳目一新的感受。

民眾黨強調，目前節目製作預算以文宣部原本的經費支應，並沒有申請額外的預算，包括出身自電視台的吳怡萱、發言人楊寶楨都是固定主持人，未來也會考慮由民眾黨立委主持，自己播報自己的新聞，希望在有限的人力中發回更大的效能。

(中時 )