前台北縣中和鄉長林德喜（左）於今年9月10逝世，享耆壽93歲，中和地方人士都相當惋惜。（林德喜家屬提供）

前台北縣中和鄉長林德喜（右）於今年9月10逝世，享耆壽93歲，中和地方人士都相當惋惜。（林德喜家屬提供）

前台北縣中和鄉長林德喜也是中和「林江派」領導者，提攜無數後輩踏入政壇、為民服務。（林德喜家屬提供）

前台北縣中和鄉長林德喜於今年9月10日逝世，享耆壽93歲，中和地方人士都相當惋惜，林德喜曾任第6屆、第7屆中和鄉長，積極建設地方，目前許多建設、道路工程、教育政策都在他任內擘劃，地方相當感念他的付出。

據悉，林德喜於1968年年3月至1977年12月擔任第6屆、第7屆中和鄉長，當時中和人口僅6萬人，鄉村道路坎坷難行、居民生活困苦，他委託省公共工程局鄉村都市規畫處擴大都市計畫，設計中和發展藍圖，更以鄰里為單元來做設計，將中和鄉區分為11個鄰里。

林德喜當時規畫，每個鄰里設置小學1所，每2至3鄰里設初中1所、5個鄰里設高中1所，為當時的教育發展方針，另每個鄰里內需具足小商圈、公共工程預定地、小公園等設施涵蓋其中。

此外，規畫預留設置60米防汛排洪道，開關防汛截洪道路以疏通水道，防範水患。另外，當時預計人口將超過25萬人，以40米道路做為過境主要幹道，不讓其通過繁榮市區，藉以疏解交通，不影響生活品質與未來發展。值得一提，林德喜也是中和「林江派」領導者，提攜無數後輩踏入政壇、為民服務。

「老鄉長奠定中和發展藍圖！」前立委張慶忠說，老鄉長任內高瞻遠矚就看到中和未來的發展，除了積極與永和、板橋等聯繫合作，更規畫多項未來施政方向，形塑成中和現有的雛形。

張慶忠直誇林德喜有長者風範，卸任後仍持續關注中和的公眾事務，不僅提攜青年，也透過其言論、風範影響後輩，歷任的台北縣長都相當感謝他，因為中和當時外來人口不少，宛如台北縣縮影，中和施政有成，也連帶促進台北縣的發展。

林德喜公祭訂於今年10月6日在新北市立板橋殯儀館景福廳，上午7時30分家祭、上午8時30分公祭。治喪委員會將由前國民黨主席吳敦義、國民黨主席江啟臣擔任榮譽主任委員、新北市長侯友宜擔任名譽主任委員，前台北縣長林豐正擔任主任委員，國民黨祕書長李乾龍、新北市議長蔣根煌擔任副主任委員，前立委張慶忠擔任總幹事。

(中時 )