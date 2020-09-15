洪姓女子被丈夫懷疑與林姓已婚男子發生婚外情，2對夫妻當街談判，林男竟辱罵洪女丈夫「因為你不行，老婆才會外遇」，2位人妻則在旁互毆，台北地檢署調查後，依誹謗罪起訴林男，另2位人妻則被起訴傷害罪。洪女、林男被控妨害家庭罪，因大法官釋憲除罪化，2人獲不起訴。

洪女丈夫控稱，林男在去年7、8月間，突開啟他家大門，探頭進來，看到他後轉頭跑走，幾天後林男又登門按鈴，找洪女吵架，洪女才告訴他是外遇對象，懷疑林男自2012年到去年在林家、洪女住處、汽車旅館等地點，每周發生1到2次頻率發生性關係。

去年11月19日晚間，林男夫婦、洪女與丈夫相約在北市松仁路談判，林妻當街掌摑洪女，洪女則狠抓林妻脖子和頭髮，2人各受臉部紅腫、頸部擦挫傷害。另林男及洪女丈夫在旁爭吵，林男罵洪女丈夫「就是因為你不行，老婆才會外遇」，4人因此鬧上警局。

檢方調查後，認為洪女丈夫提告洪女和林男涉嫌妨害家庭部分，因大法官釋憲除罪化，將2人不起訴，林男被控涉嫌侵入住宅罪，因超過6個月告訴期限，亦不起訴；全案僅2女互控傷害、以及林辱罵洪女丈夫「不行」涉犯誹謗罪被起訴。

(中時 )