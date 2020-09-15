林書豪15日在微博發表離開CBA的決定與感想，前東家北京首鋼隊同日發出官宣表示：「一年很短，短到還沒來得及就說再見。遺憾，卻仍要鄭重地告訴大家，新賽季我們的豪哥，將不會做為北京首鋼男籃的外援出戰CBA比賽。」

官宣稱讚林書豪說：「在場邊，他與隊友、球迷的互動是一道溫馨的風景線；在場下，他積極投身公益，敢於發聲，疫情期間以及三分心公益項目中，林書豪個人和團隊進行了大量捐款。做為一名運動員，他的追求和精神是值得所有人尊敬的。」

大陸網站《體壇趣視》撰文批評林書豪「醒醒吧，別做夢了，你已經不適合NBA。」他們分析林書豪31歲年紀不算大，但身上傷痕累累，NBA時期，2017-18球季的右膝髕骨肌腱韌帶撕裂傷最為嚴重。此外還有大小傷不斷，球迷統計豪哥大約有49處舊傷，背部、左膝、腳趾、後背都有傷。「他在NBA球隊眼中已不具培養價值。」

林書豪要離開一事畢竟考慮許久，若非他認為還有機會重返NBA，應該不會如此決定。假定豪哥能維持在NBA最後一季的水準，大約是74戰(老鷹與暴龍)場均9.6分、3.1助攻、2.4籃板，44%投籃命中率，上場時間19.4分鐘。如此做為替補後衛還是堪用的。他在CBA的43場比賽，場均22.4分、5.6籃板、5.6次助攻，證明在攻防兩端都還有一定戰力。

首鋼隊獻上祝福：「我們也能夠理解並尊重林書豪最終的決定，尊重一位運動員在職業生涯的每一分每一秒都不曾放棄，不惜一切代價地追逐最高理想，他完美地詮釋了更高更快更強的體育精神。」

(中時新聞網)