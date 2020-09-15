很多人只知道南京紫金山國父孫中山的中山陵，跟明朝開國皇帝朱元璋的皇陵明孝陵，但卻從不知道紫金山從戰國開始就是一個風水寳地。

紫金山位於南京市玄武區境內，又稱鍾山、蔣山、神烈山，是江南四大名山之一，有「金陵毓秀」的美譽，是南京名勝古蹟薈萃之地。

在南京紫金山有三國時期東吳大帝孫權的皇陵，周邊還有三國時期東吳各名將的墓地，除此之外國父孫中山的日本友人梅屋吉莊先生，在國父孫中山先生逝世之後，在紫金山中捐獻了一個藏傳佛教形式的藏經閣，每一年國父孫中山先生遺留在日本的後代，除了到中山陵謁陵時，就到旁邊的藏經閣裡面坐一坐。

孫中山紀念館讓您能更近距離的瞭解國父孫中山的一生思想。（圖高琪攝）

現今的藏經閣已經改成了紀念館，外觀依然是藏傳佛教風貌，建築內部卻有著中原文化的八卦方位的屋頂，館內則陳列著有國父孫中山先生的各種生平介紹，一旁仿宋朝的園林之中，則有著國父孫中山先生三民主義節錄下製作的碑林，深入其中，在此能您更深度的更近距離的瞭解國父孫中山先生的思想與他的一生接觸的點點滴滴。

美齡宮在紫金山上的位置相當隱密，但非常值得一探。（圖張厚煒攝）

來到紫金山，就不能不提到還有一處非常特殊的景點，就是民國時期的建築，前民國南京總統官邸美齡宮。美齡宮在紫金山上位置，相當的隱秘，由外看不到內，穿門而入，兩條環狀的道路與終點的主樓與四周遍佈的林區相互呼應，若是從空中向下俯視則是一條珠寶項鍊的形狀，兩條道路是項鏈鏈子，官邸部份則是珠寶形狀，在民國時期建造這棟官邸花費36萬銀洋，是國父中山陵整體預算的4分之一的價錢，在當時是非常的奢華。

進入美齡宮，仔細觀看地上雨花台石排的馬賽克石磚，以及大片漢白玉做延伸的門楣與紅花梨木的房門，雖然不起眼，但是確實價值非凡，上到二樓的宴會廳，在宴會廳中有體驗民國總統夫人國宴食譜餐點，在宴客廳裡徬彿置身當時民國總統官邸內被招待宴客的貴賓，而在官邸的三樓，則有專為蔣中正先生及宋美齡女士，所設立肅穆莊嚴的教會，在當時每週日他們都在此教會做禮拜。

南京紫金山是南京的緑肺，也是十二朝的寳地！來南京時一定要來體驗紫金山的歷史風華，回味各個朝代所遺留的文物。

(中時新聞網)