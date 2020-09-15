北埔膨風路跑活動從綠世界生態農場出發，參 賽者可憑賽事號碼布免費暢遊綠世界。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情趨緩，北埔鄉公所每周六舉辦主題小旅行活動，特別實施「鄧南光智慧停車場」停車優惠，到12月底停車第1小時免費，吸引遊客享受小鎮閒適溫暖的人情味，而去年很受歡迎的「北埔膨風路跑」活動，擴大舉辦將在11月14日登場。

鄉長莊明增說，去年與學校聯合舉辦「北埔膨風馬拉松」，獲得學生與鄉親肯定，今年擴大以體育嘉年華方式舉辦，賽事分21公里半馬組、12公里挑戰組及4公里休閒組，有很多「好康」給參賽者，報名到10月11日截止。

北埔膨風路跑活動路線從綠世界生態農場出發，跑遍北埔7個村莊，從台3線進北埔老街、金牌農村南埔社區及北埔冷泉，沿線有一級古蹟金廣福、姜阿新洋樓及鄧南光影像紀念館等知名景點。

活動規畫每2至3公里有1處補給站，提供膨風茶、擂茶、柿餅、月光餅、客家米食、客家鹹豬肉、桶柑露、桶柑餅等北埔特色產品，供跑者邊跑邊吃，補充體力。

活動充分結合客家元素及在地產業，完賽禮除了豐富的北埔美食特產，每位跑者完賽後都可獲得獨特木製獎牌，半馬組及挑戰組男女前5名跑者，能獲北埔知民木藝品牌「看山手作」打造專屬木製紀念牌。

此外，3人以上團體報名，能預訂客製紀念衫，路跑當天憑賽事號碼布，還能加碼免費暢遊綠世界生態農場，絕對能讓所有參與者滿載而歸，報名及活動詳情可到「2020北埔膨風路跑」查詢。

(中時 )