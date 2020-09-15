國內最大線上基金平台「基富通」今官方貼圖正式上線，限量22萬組基富通與「大字報小姐」獨家合作的系列貼圖只要加好友即可馬上下載，10月底前填問卷還可以再抽Line點數，基富通初步規劃抽出5千名，活動只到10月底。

基富通表示，基富通[email protected]上線一年多來已累積超過6萬好友數，這次推出貼圖除了想讓官方[email protected]不僅可服務客戶交易及提供資訊，還能增添互動並拉近與客戶距離，因此，該公司此次再推出官方貼圖希望可以增加好友數，並跟更多客戶互動，這也是國內首家推出貼圖的基金平台業者。

基富通[email protected]於2019年初上線，是首家在Line上提供帳號綁定即可隨時查詢庫存、做交易的基金平台業者，客製化的服務深獲客戶喜愛，僅上線不到一個月的時間，就獲得萬名好友加入，累積至今未滿兩年，隨著基富通客戶的快速成長，好友數也攀升至6萬以上。日前，基富通客戶突破14萬人，且持續增加中，為了提供更貼近客戶需求的服務，接下來將進一步做客戶分群，將Line的個人化服務再向上提升。

基富通董事長林修銘表示，基富通以推動普惠金融為主要任務，開台至今已有超過14萬客戶，身為國內基金平台業者龍頭，基富通致力於提供給客戶更好的服務，今年初也啟動官網第一階段改版，後續仍會不斷提升官網功能，給客戶更好的使用者體驗。

林修銘指出，今年基富通平台提供許多買基金0手續費的全年度優惠，降低基金購買成本，讓投資人省下不少費用，除了費用率外，平台的功能也是這些年來發展的重點，目前Line上面以查庫存、申贖、優惠活動、訊息推播等功能外，在Line好友數不斷攀升下，將客戶分群，提供更符合不同客戶的需求，也是接下來平台服務優化的方向。

(工商 )