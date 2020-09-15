交通部觀光局4月公布實施的「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」已修正，將原本補助給提供居家檢疫、隔離者入住的防疫旅宿業者，從每日1200元自10月起下修至800元，另將補助時間從8月底延長至12月底。交通部長林佳龍說今日表示，觀光局負荷很重，如果要延長，即便調降至800元仍要12.8億，交通部還有缺口。

林佳龍上午表示，當時交通部針對防疫旅館提案補助，一路從4月開始實施，實施時間一直延長，本來公告是到8月底，因指揮中心基於疫情的考量，政府對出入境還是有防疫措施，也因此延到年底，預算增加。

林佳龍說，交通部、尤其是觀光局的負荷很重，如果要延長年底，交通部既有、可用的預算都已經籌措出來，本來到8月底是6.4億元，已經比原先預算不到1／3，現在要延長到12月有高達12.8萬元，交通部還有缺口，即便是從每日補助1200元降為800元，總預算都還要12.8億元，防疫旅館是很有效的措施，在目前預算跟必須延長的時間，降為800元，還希望各界體諒。

(中時 )