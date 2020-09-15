越南籍男移工搭錯火車，從三義向徒步回苑裡卻困山中，警方及時救援。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

剛到台灣未滿1年越南籍魏姓男移工，13日半夜接近1點左右，獨自走在三義鄉與苑裡鎮交界，苗130線12公里處的荒郊山區裡，正值鬼月，路過民眾覺得可疑報警，警方到場後卻因移工不會中文無法溝通，警方只好下載語言翻譯軟體，確認移工身分及工廠地址後，用巡邏車護送他安全返回工廠。

警方指出，13日0時40分接獲110轉報，在苑裡鎮蕉埔里山區，有1名外籍移工獨自走在苗130線12K處，趕抵現場後發現魏姓移工不會中文，對警方詢問問題無法回答清楚，但移工神情相當疲累，便先遞礦泉水給他補充水分，經過多次交談溝通，還是詞不達意。

正苦思無解之際，處理員警靈機一動，下載翻譯軟體，透過簡單的對話知道移工迷路不知如何回到工廠，警方請魏姓移工撥打電話給能說中文的同事，才知道原來他在去年底來台工作，13日上午搭火車去竹南找朋友，返程時搭火車欲回苑裡的工廠，卻搞不清楚山海線列車的差異，搭到山線火車。

魏姓男移工在三義火車站下車，下車後又因語言不通，無法向人詢問，索性嘗試看道路指示標誌往「苑裡」方向想步行回工廠，走了快4個小時10公里，最後竟走到荒山遍野的山區，想找人求救卻找不到人。警方最後請移工的朋友將居留證拍照，順利找到他的工作地點及宿舍，護送他返回工廠宿舍。

(中時 )