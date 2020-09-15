桃園市長鄭文燦日前上網紅「Alizabeth 娘娘」影片，除了宣傳桃園景點外，鄭文燦被詢問有沒有想要當總統？鄭文燦坦承，「我心裡有想過」，但馬上接「但是我知道大部份的夢想都無法實現，乾脆就不要想。」

Alizabeth娘娘拍攝影片宣傳桃園，鄭文燦在影片中，也接受提問，「娘娘」詢問鄭文燦「擔任市長以來，有沒有貪汙過？」鄭文燦馬上回「沒有」，提到台灣貪汙狀況，鄭文燦說，在台灣只要貪汙就會被抓，當黑官要有心理準備。「娘娘」又詢問，鄭文燦有沒有想過要當總統？鄭文燦說，「我心裡有想過」、「但是我知道大部份的夢想都無法實現，乾脆就不要想。」

鄭文燦15日受訪表示，有現在才有未來，人生不要預設劇本該如何走。他說，他支持蔡總統、蘇院長。而台灣要好，就是總統把總統的事情做好、院長把院長的事情做好，市長把市長的事情做好，台灣才會好。鄭文燦補充，他的特質就是專心市政、努力建設、心無旁騖。鄭文燦又說，網紅的趣味問答，是要告訴他說，「我心裡沒想別的啦，所以我才用這個方式回答他。」

(中時 )