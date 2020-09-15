藍營要蘇貞昌為開放瘦肉精美豬道歉 綠委：當年馬英九為何急推？ 13:132020/09/15 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委許智傑。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立院黨團林為洲等人今日召開記者會要求行政院長蘇貞昌為開放美豬道歉。民進黨立委許智傑透過媒體群組表示，國民黨應該詢問前總統馬英九當年為何急推美豬美牛案。 林為洲表示，為抗議執政黨開放瘦肉精美豬，國民黨提出3點訴求：1.蔡英文總統立刻至國會提出國情報告；2.蘇貞昌為開放美豬道歉；3.農委會主委陳吉仲下台負責。 許智傑認為，不要把美豬議題泛政治化，應該回歸科學討論，如何嚴格把關安全性無虞比較重要。 (中時 ) #開放 #道歉 #國民黨 #蘇貞昌 #林為洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍要蘇揆為美豬道歉 丁怡銘3點回擊：馬政府是否為美牛道歉？ 16:122020/09/15 政治 開放美豬牛 蘇貞昌：台灣豬肉可以外銷 17:442020/09/14 財經 《經濟》蘇貞昌：讓台灣走出去 助企業打國際盃 16:142020/09/14 財經 全民健保滿意度9成 蘇貞昌：其他施政要以此為標竿 12:582020/09/14 政治 憂勞保年改修惡 勞團籲先與勞工談 17:092020/09/15 生活 海峽論壇求和說 蘇貞昌：若被羞辱還要派人 國人會是什麼印象 11:102020/09/14 政治 立院本周五開議 蘇貞昌將赴國會報告瘦肉精美豬進口 11:582020/09/14 政治 不滿求和說 王金平不去海峽論壇 04:102020/09/15 全球財經 立院18日開議 瘦肉精美豬將掀激辯 04:102020/09/15 財經要聞 用戲曲學客語 蘇國慶入圍金曲獎 04:102020/09/15 藝文副刊 政治熱門新聞 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 如何看兩岸未來？漂亮女星：台灣不需要叫囂 - 政治 台北市長人選民調 驚見國民黨的「她」 - 政治 黃珊珊開嗆陳時中 挨批竟回「不是月亮」 網轟：幹話王 - 政治 韓關閉即時災情連結？網怒：看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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