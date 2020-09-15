國民黨立院黨團林為洲等人今日召開記者會要求行政院長蘇貞昌為開放美豬道歉。民進黨立委許智傑透過媒體群組表示，國民黨應該詢問前總統馬英九當年為何急推美豬美牛案。

林為洲表示，為抗議執政黨開放瘦肉精美豬，國民黨提出3點訴求：1.蔡英文總統立刻至國會提出國情報告；2.蘇貞昌為開放美豬道歉；3.農委會主委陳吉仲下台負責。

許智傑認為，不要把美豬議題泛政治化，應該回歸科學討論，如何嚴格把關安全性無虞比較重要。

(中時 )